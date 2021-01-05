Менше половини українців позитивно оцінили новорічне привітання президента Володимира Зеленського, яке транслювалося в ніч на 1 січня 2021 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2 – 4 січня 2021 року.

Так, 70% опитаних повідомили, що бачили новорічне привітання Володимира Зеленського.

При цьому 43% респондентів (менше половини) оцінили його позитивно.

Ще 35% опитаних оцінили привітання нейтрально, а 21% – негативно.

Останніх (які оцінюють негативно) найбільше серед жителів Сходу, опитаних старшого віку, виборців “Європейської Солідарності” і ВО “Свобода”.

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Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Терміни проведення: 2-4 січня 2021 року.

Варто відзначити, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в Мережі 31 грудня – за кілька годин до його трансляції на телеканалах.

Цього року привітання глави держави тривало 14 хвилин і було оформлено у вигляді своєрідної сценки: Зеленський заходить до зали, де на нього вже чекають кілька десятків дітей, і розповідає їм про підсумки року – пандемію, ситуацію на Донбасі, кредити для бізнесу, повернення нацгвардійця Віталія Марківа та інше.

Зеленський також перейшов на російську, щоб звернутися до жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і незаконно анексованого Криму.

Глава держави неодноразово наголошував, що його звернення відрізняється від традиційних звернень лідерів держави.

Наприкінці ролика слово передали дітям: їм запропонували озвучити свої побажання. Один із присутніх хлопчиків піднявся на трибуну і побажав усім здоров’я. Інші діти говорили про іграшки та цукерки, хтось бажав українцям щастя, а злочинцям – покарання, хтось – швидкого подолання епідемії. А один із дітей побажав, щоб “усім українцям батьки купили собаку”.

Це новорічне привітання президента викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Звучала критика на адресу Зеленського, звинувачення в маніпуляціях і осуд за використання дітей у відеоролику.

#Букви розповідали, як українці в соціальних мережах відреагували на новорічне привітання президента.