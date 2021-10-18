У Мадриді (Іспанія) з'явився проєкт допомоги людям із ментальними проблемами — кімната, в якій будь-хто охочий може поплакати.

Про це повідомляє британське видання Reuters.

“Увійдіть – і поплачте”, “у мене теж тривога”, – такі таблички зустрічають відвідувачів Ла Льорерії, або Кімнати для плачу. В кутку знаходяться телефони з іменами людей, яким можна зателефонувати, коли ти відчуваєш себе пригніченими, серед них є і контакти психолога.

Будь-то може звернутися по допомогу – кімната знаходиться у центрі Мадрида та приймає усіх охочих. Мета цього проєкту – усунути стигму в суспільстві, пов’язану з психічним здоров’ям, переконати людей, що плакати та звертатися за допомогою можна та навіть потрібно.

Тиждень тому прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про виділення 100 мільйонів євро (116 мільйонів доларів США) на допомогу у питаннях психічного здоров’я. Це включає в тому числі цілодобову лінію допомоги самогубцям.

Прем’єр заявив, що питання психічного здоров’я та психічних проблем – це не табу.

У 2019 році 3671 людина померла від самогубства в Іспанії, що є другою за поширеністю причиною смерті після природних причин. Згідно з урядовими даними, у кожного десятого підлітка діагностується стан психічного здоров’я, тоді як 5,8% всього населення страждає від тривоги.

Згідно з надими Держстату, в Україні протягом 2020 року через самогубства померли 6103 людини.

Психологічна допомога в Україні

В Україні діють гарячі лінії, на яких можна безплатно отримати психологічну підтримку та консультацію:

Національна гаряча лінія для дітей та молоді

0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного телефону) або 116 111 (з мобільного).

Лінія працює у будні з 12:00 до 20:00.

Діти та молодь можуть анонімно отримати підтримку і поради щодо проблем в особистих стосунках, булінгу, непорозумінь з батьками, насильства чи жорсткого поводження. Крім того, дорослі можуть проконсультуватися з психологами, юристами та соціальними працівниками щодо випадків порушення прав дитини.

Також консультації можна отримати в соцмережах: Instagram, Facebook, Telegram (@CHL116111).

Психологічні консультації для підлітків Teenergizer

Teenergizer безплатно та анонімно надає онлайн-консультації від професійних психологів щодо будь-яких запитань: булінгу у школі, конфліктів з батьками, хвилювання щодо сексу, стресу перед іспитами, а також підтримку щодо виявленого ВІЛ-позитивного статусу.