Про це повідомляє британське видання Reuters.
“Увійдіть – і поплачте”, “у мене теж тривога”, – такі таблички зустрічають відвідувачів Ла Льорерії, або Кімнати для плачу. В кутку знаходяться телефони з іменами людей, яким можна зателефонувати, коли ти відчуваєш себе пригніченими, серед них є і контакти психолога.
Будь-то може звернутися по допомогу – кімната знаходиться у центрі Мадрида та приймає усіх охочих. Мета цього проєкту – усунути стигму в суспільстві, пов’язану з психічним здоров’ям, переконати людей, що плакати та звертатися за допомогою можна та навіть потрібно.
Тиждень тому прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про виділення 100 мільйонів євро (116 мільйонів доларів США) на допомогу у питаннях психічного здоров’я. Це включає в тому числі цілодобову лінію допомоги самогубцям.
Прем’єр заявив, що питання психічного здоров’я та психічних проблем – це не табу.
У 2019 році 3671 людина померла від самогубства в Іспанії, що є другою за поширеністю причиною смерті після природних причин. Згідно з урядовими даними, у кожного десятого підлітка діагностується стан психічного здоров’я, тоді як 5,8% всього населення страждає від тривоги.
Згідно з надими Держстату, в Україні протягом 2020 року через самогубства померли 6103 людини.
Психологічна допомога в Україні
В Україні діють гарячі лінії, на яких можна безплатно отримати психологічну підтримку та консультацію:
- Національна гаряча лінія для дітей та молоді
0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного телефону) або 116 111 (з мобільного).
Лінія працює у будні з 12:00 до 20:00.
Діти та молодь можуть анонімно отримати підтримку і поради щодо проблем в особистих стосунках, булінгу, непорозумінь з батьками, насильства чи жорсткого поводження. Крім того, дорослі можуть проконсультуватися з психологами, юристами та соціальними працівниками щодо випадків порушення прав дитини.
Також консультації можна отримати в соцмережах: Instagram, Facebook, Telegram (@CHL116111).
- Психологічні консультації для підлітків Teenergizer
Teenergizer безплатно та анонімно надає онлайн-консультації від професійних психологів щодо будь-яких запитань: булінгу у школі, конфліктів з батьками, хвилювання щодо сексу, стресу перед іспитами, а також підтримку щодо виявленого ВІЛ-позитивного статусу.
- Китайська соцмережа TikTok запроваджує службу психологічної допомоги для користувачів, які задумуються про самогубство.
- Майже кожна п’ята людина віком від 15 до 24 років у всьому світі часто відчуває депресію, страх, гнів та невпевненість у завтрашньому дні.