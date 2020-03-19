Мер Балтімора Джек Янг закликав жителів міста припинити стріляти один в одного, щоб залишалося більше лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє телеканал CBS Baltimore.

Янг наголосив, що хворим на коронавірусну інфекцією може не вистачити лікарняних ліжок при такому рівні вуличного насильства.

“Я хочу ще раз наголосити: рівень насильства, який ми спостерігаємо останнім часом, є абсолютно неприйнятним. Ми не потерпимо масових розстрілів і зростання злочинності. Хто хоче продовжувати стріляти і вбивати людей в цьому місті, знайте: ми не збираємося терпіти це! Ми прийдемо за вами і зловимо”, – заявив Янг.

У зв’язку з цим, він закликав людей скласти зброю.

“Ми не можемо заповнити наші лікарні і їх ліжка людьми, які безглуздо розстрілюють один одного, тому що нам знадобляться ці ліжка для людей, заражених коронавірусом. І це може бути ваша мати, бабуся або один з ваших родичів. Так що прийміть це до відома”, – зазначив мер Балтімора.

Крім того, комісар Майкл Харрісон заявив, що з п’ятниці в місті спостерігається сплеск насильницьких злочинів.

Зокрема, у вівторок увечері в районі Медісон-Парку розстріляли сім чоловік.