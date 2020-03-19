Про це повідомляє телеканал CBS Baltimore.
Янг наголосив, що хворим на коронавірусну інфекцією може не вистачити лікарняних ліжок при такому рівні вуличного насильства.
“Я хочу ще раз наголосити: рівень насильства, який ми спостерігаємо останнім часом, є абсолютно неприйнятним. Ми не потерпимо масових розстрілів і зростання злочинності. Хто хоче продовжувати стріляти і вбивати людей в цьому місті, знайте: ми не збираємося терпіти це! Ми прийдемо за вами і зловимо”, – заявив Янг.
У зв’язку з цим, він закликав людей скласти зброю.
“Ми не можемо заповнити наші лікарні і їх ліжка людьми, які безглуздо розстрілюють один одного, тому що нам знадобляться ці ліжка для людей, заражених коронавірусом. І це може бути ваша мати, бабуся або один з ваших родичів. Так що прийміть це до відома”, – зазначив мер Балтімора.
Крім того, комісар Майкл Харрісон заявив, що з п’ятниці в місті спостерігається сплеск насильницьких злочинів.
Зокрема, у вівторок увечері в районі Медісон-Парку розстріляли сім чоловік.
- Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.