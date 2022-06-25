Мер Берліна Франциска Гіффай по відеозв'язку розмовляла нібито з мером Києва Віталієм Кличком. Однак після 15-ти хвилин розмови вона зрозуміла, що розмовляє з невідомим чоловіком, який видав себе за українського мера за допомогою технології діпфейк.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Про цей випадок розповілили 24 червня у канцелярії Сенату Берліна. У відомстві зауважили, що розмова між Гіффай та “Кличком” була перервана через підозру, що з мером Берліна спілкується самозванець.

“Ніяких вказівок на те, що відеоконференція велась не з реальною людиною, не було. Очевидно, це діпфейк. Для розслідування викликана поліція”, – повідомили у Twitter-акаунті канцелярії.

Речниця мера Берліна Ліза Фріхс зауважила, що перші 15 хвилин розмови між мерами не викликали жодних підозр.

Зокрема “Кличко” запитував про українців, які вимушено виїхали до Німеччини через повномасштабну війну.

“Цілком нормальна розмова, як ми і очікували”, – сказала Фрісх.

Сумніви виникли після того, як самозванець почав розповідати, нібито українці намагаються отримати соціальні виплати у Берліні.

“І було прохання, щоб ми через владу вжили заходів для підтримки молодих хлопців, які повертаються в Україну воювати”, – додала речниця мера.

Остання тема, яка й змусила Франциску Гіффай сумніватись у тому, хто з нею розмовляє – це тема геїв. Самозванець почав просити мера Берліна, аби вони допомогли організувати у Києві ЛГБТ-прайд.

“Це було досить дивно у світлі війни”. – додала Фріхс.

Одразу після цього мер Берліна перервала відеозв’язок з “Віталієм Кличком”.

Згодом у Twitter-акаунті канцелярії додали, що звернулись з цього приводу до посла України у Німеччині Андрія Мельника. Останній підтвердив, що Гіффай розмовляла з самозванцем.

“На жаль, це частина реальності, що війна ведеться всіма засобами — зокрема онлайн, щоб підірвати довіру за допомогою цифрових методів та дискредитувати партнерів та союзників України”, — сказала Гіффай.

Після цього німецький таблоїд Bild зв’язався з реальним мером Києва Віталієм Кличком. У коментарі виданню Кличко наголосив, що сподівається найближчим часом поспілкуватись з берлінською колегою по офіційних каналах.

Також Кличко наголосив, що для розмови йому не потрібен перекладач, оскільки він чудово розмовляє німецькою мовою

У відповідь Франциска Гіффай подякувала Кличку у Twitter та наголосила, що самозванець просив, аби йому дозволили спілкуватись російською з перекладачем, оскільки нібито присутні навколо працівники не розуміють німецької.