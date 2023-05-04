4 травня до Києва прибув з офіційним візитом мер Бельгійської столиці Філіп Клоз разом із делегацією, передавши дві карети швидкої допомоги.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, Клоз передав від Брюсселя дві карети швидкої допомоги, які рятуватимуть здоров’я та життя мирних мешканців Києва.

Клично нагадав, що 4 травня, 2022 року Філіп Клоз вже відвідував Київ, щоби підтримати його жителів. Тоді він також передав столиці 2 машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання.

Міський голова Києва зауважив, що Клоз прибув до столиці, аби провести онлайн-зустріч із підписантами “Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва” та презентація проєктів, в реалізації яких місто потребує допомоги партнерів.

“Ми вдячні, що Брюссель не припиняє надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу!”, — наголосив Віталій Кличко.