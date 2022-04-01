Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Міський голова Броварів заявив, що російські окупанти покинули весь Броварський район. Сапожко додав, що сьогодні ЗСУ будуть здійснювати зачистку району від загарбників.

Мер міста наголосив, що до Броварів вже повернулася вже значна кількість людей, які раніше покинули місто. У Броварах відновлює роботу малий та середній бізнес, відкриваються підприємства, магазини. Сапожко переконаний, що це є доказом того, що районний центр починає жити своїм звичним життям.

Також мер міста наголосив, що якби в Броварах було небезпечно, то центральна влада повідомляла би про це мешканців міста, але завдяки захисту Броварів підрозділами Збройних сил України ситуація в районному центрі залишається спокійною.