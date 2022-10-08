Міський голова Бучі Анатолій Федорук у Німеччині дав свідчення федеральній поліції щодо воєнних злочинів російських військових під час окупації міста.

Про це мер повідомив у Facebook.

“У Німеччині дав свідчення федеральній поліції – ми зафіксували злочини росіян, які особисто бачив під час перебування в окупації в Бучі в березні 2022 року”, — сказав Федорук.

За його словами, органи кримінального переслідування Федеративної Республіки Німеччини та Міжнародний кримінальний суд (ICC) разом з Україною та іншими країнами ведуть розслідування війни Росії проти України.

Бучанський міський голова також звернувся з проханням до бучанців та всіх українців, які перебувають за кордоном, сприяти розслідуванню: “Якщо ви тимчасово мешкаєте на території Німеччини або десь поруч і були свідком чи жертвою воєнних злочинів, повідомте про це в найближчий відділок поліції. Вам запропонують заповнити анкету і запросять на давання свідчень”, — закликав він.

Федорук зауважив, що, відповідно до Міжнародного кримінального кодексу, федеральний прокурор може переслідувати воєнних злочинців за злочини проти людяності, скоєні по всьому світові. Федеральна прокуратура Німеччини вже притягнула до суду трьох чоловіків в рамках розслідування війни в Сирії та злочинів режиму очільника цієї країни Башара Асада.