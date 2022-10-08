Про це мер повідомив у Facebook.
“У Німеччині дав свідчення федеральній поліції – ми зафіксували злочини росіян, які особисто бачив під час перебування в окупації в Бучі в березні 2022 року”, — сказав Федорук.
За його словами, органи кримінального переслідування Федеративної Республіки Німеччини та Міжнародний кримінальний суд (ICC) разом з Україною та іншими країнами ведуть розслідування війни Росії проти України.
Бучанський міський голова також звернувся з проханням до бучанців та всіх українців, які перебувають за кордоном, сприяти розслідуванню: “Якщо ви тимчасово мешкаєте на території Німеччини або десь поруч і були свідком чи жертвою воєнних злочинів, повідомте про це в найближчий відділок поліції. Вам запропонують заповнити анкету і запросять на давання свідчень”, — закликав він.
Федорук зауважив, що, відповідно до Міжнародного кримінального кодексу, федеральний прокурор може переслідувати воєнних злочинців за злочини проти людяності, скоєні по всьому світові. Федеральна прокуратура Німеччини вже притягнула до суду трьох чоловіків в рамках розслідування війни в Сирії та злочинів режиму очільника цієї країни Башара Асада.
“Важливо, щоб аналогічна модель покарання була застосована й щодо режиму Путіна та воєнних злочинців з Росії. Тому будьте активні – приїздіть до Німеччини давати свідчення. Важливо, щоб кожен злочинець був покараний”, — додав Федорук.
- Італія планує й надалі залучати кошти для відновлення Бучі у Київській області, яка постраждала через російських окупантів. Таке рішення оголосив мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі.
- Бучу відвідали члени делегації Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES) та відвідали храм Святого Апостола Андрія Первозванного.
- 6 липня прем‘єр-міністр Ірландії Міхал Мартін побував у зруйнованих російськими загарбниками містах: Бородянці, Бучі та Ірпені.
- Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер звернув увагу на деталі звіту щодо широкомасштабної війни Росії проти України. Також він вказав на докази, які показують, що російські війська здійснювали цілеспрямовані організовані вбивства та зґвалтування мирних жителів у Бучі.