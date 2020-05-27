Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського, який назвав його "бандитом".

Про це повідомив адвокат Денис Ципін, який представляє інтереси Бондаренка.

Зокрема, позов про захист честі і гідності, а також ділової репутації Бондаренка подано до Печерського районного суду Києва.

“Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам’ятаємо, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка бандитом. Ось відповідь. Наш справедливий, непідкупний Печерський районний суд розгляне позовну заяву і визначить, хто винен, а хто ні. Чи може президенти України називати кого-небудь бандитом в цій країні? Я вважаю, що це незаконно. Тому побачимо і побачимося з президентом України в суді”, – заявив адвокат.

У позовній заяві наголошується, що “такі фрази в контексті його відповіді журналісту про мера Черкас були сприйняті позивачем і суспільством як те, що президент назвав мера Черкас бандитом”.

У зв’язку з цим Бондаренко просить стягнути з Зеленського одну гривню в якості моральної шкоди за “приниження честі, гідності та ділової репутації”.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав бандитом мера Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки проти того відкрито 19 кримінальних проваджень.

Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.