Київський апеляційний суд не задовольнив позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва від 1 жовтня, який відмовив Бондаренку в задоволенні позову про захист честі, гідності та ділової репутації.

Раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського, який назвав його “бандитом”.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав бандитом мера Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки проти того відкрито 19 кримінальних проваджень.

Раніше влада Черкас ухвалила рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це вирівнювання права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.