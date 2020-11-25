Про це повідомляє пресслужба суду.
Суд залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва від 1 жовтня, який відмовив Бондаренку в задоволенні позову про захист честі, гідності та ділової репутації.
Раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського, який назвав його “бандитом”.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав бандитом мера Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки проти того відкрито 19 кримінальних проваджень.
Раніше влада Черкас ухвалила рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.
Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це вирівнювання права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.
- 1 травня Президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку юридичними наслідками за ослаблення карантину.
- Бондаренко відповів, що заступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов погрожував йому через дострокове ослаблення карантину в місті.
- Також Бондаренко нагадав Зеленському його передвиборні обіцянки.