Мер Черкас заявив про погрози від Офісу Зеленського: там спростували

Міський голова Черкас Володимир Бондаренко заявив, що заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов погрожував йому через дострокове послаблення карантинних обмежень в місті.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема Бондаренко оприлюднив листування, яке нібито відбулося з Трофімовим.

“Наступного разу будуть не привіти, а дії. Я вас востаннє попереджаю і раджу заспокоїти свої таланти”, – написав контакт, підписаний як “Сергій Трофімов”. На питання Бондаренка, чи це погрози, співбесідник відповів: “Це не погрози, а останнє попередження. Ми ніколи не погрожуємо, ми діємо. Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте. Достатньо зрозуміло?”

“Ви забули, в якій країні живете”, – прокоментував Бондаренко.

Після цього в Офісі Зеленського заявили, що перший заступник керівника ОПУ не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою смс-повідомлень.

“Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки. Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень”, – зазначили у пресслужбі.

В ОПУ також додали, що за дорученням президента уряд працює над програмою виходу з карантину, яка почне діяти з 11 травня у разі, якщо в Україні не буде зафіксовано спалаху пандемії коронавірусу. Заходи з пом’якшення карантину наразі затверджено, вони діятимуть на всій території України.