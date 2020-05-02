Мер Черкас заявив про погрози від Офісу Зеленського: там спростували

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема Бондаренко оприлюднив листування, яке нібито відбулося з Трофімовим.
“Наступного разу будуть не привіти, а дії. Я вас востаннє попереджаю і раджу заспокоїти свої таланти”, – написав контакт, підписаний як “Сергій Трофімов”.
На питання Бондаренка, чи це погрози, співбесідник відповів: “Це не погрози, а останнє попередження. Ми ніколи не погрожуємо, ми діємо. Завтра можете опинитися під картатою ковдрою, якщо свої таланти не заспокоїте. Достатньо зрозуміло?”
“Ви забули, в якій країні живете”, – прокоментував Бондаренко.
Після цього в Офісі Зеленського заявили, що перший заступник керівника ОПУ не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою смс-повідомлень.
“Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки. Однак цей факт ніяк не вплине на перебіг подій – саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень”, – зазначили у пресслужбі.
В ОПУ також додали, що за дорученням президента уряд працює над програмою виходу з карантину, яка почне діяти з 11 травня у разі, якщо в Україні не буде зафіксовано спалаху пандемії коронавірусу. Заходи з пом’якшення карантину наразі затверджено, вони діятимуть на всій території України.
Раніше, у відеозверненні президент України Володимир Зеленський передав “полум’яне вітання” меру Черкас від СБУ і МВС через дострокове ослаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади, спробою заробити політичний рейтинг.
- Поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас, яка вирішила достроково послабити карантинні обмеження в місті.