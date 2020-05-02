Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Доброго дня Україно! Я міський голова Черкас, той міський голова, якому президент передав привіти. Знаходжуся якраз в тому місці, в центрі України на алеї, де вперше пан Зеленський заявив, що буде балотуватися в президенти – якраз це починалося з Черкас”, – заявив Бондаренко.

Він також нагадав Зеленському його передвиборчі обіцянки.

“І я коротко хочу сказати: пане президенте, я думав, що коли ви переможе в Україні буде закон один для всіх. Прийде весна, в нас зелено, і будемо саджати тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав що ви будете садити за кнопкодавство, я думав що ви будете садити своїх соратників за “Велюр” і ви знаєте, ми готові відповідати але тільки після ваших однопартійців. А зараз, як у тому фільмі про Крим Черкаси будуть чинити опір! Запам’ятайте, Черкаси вільне козацьке місто і якщо потрібно об’єднати Україну ми об’єднаємо Україну. Пам’ятайте, що ніхто в житті не здолав Черкаси, не здолав Холодний Яр, не здолав дух Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка! Пам’ятайте це!” – наголосив мер Черкас.

Черкаси будуть чинити опір . Опубликовано Анатолій Бондаренко Суббота, 2 мая 2020 г.

Раніше, у відеозверненні президент України Володимир Зеленський передав “полум’яне вітання” меру Черкас від СБУ і МВС через дострокове ослаблення карантину. Зеленський назвав дії місцевої влади, спробою заробити політичний рейтинг.