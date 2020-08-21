Про це заявив в.о. мера міста Олексій Каспрук в ефірі каналу “Україна 24”.
“Люди не готові до червоної зони, ми розуміємо, що десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори, поки що не чути офіційної позиції міської влади (на цю мить у Каспрука припинено повноваження – ред.), вона як би формально з цим всім згодна”, – зауважив в.о. мера.
Каспрук наголосив, що не всі місцеві жителі вірять в небезпеку, через що рівень захворюваності в регіоні підвищився.
“Не був забезпечений належний контроль обласною владою за роботою закладів громадського харчування, жоден з ресторанів, який проводив весілля на 300-400 осіб, не був покараний. І сьогодні через кількох порушників повинна згорнутися вся економіка міста, люди не готові. Те, що було сьогодні – це початок громадських протестів”, – зазначив він.
Варто відзначити, що напередодні в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. “Червону” зону карантину розширили. До неї, зокрема, потрапили зазначені чотири міста.
- Станом на 9:00 21 серпня в Україні зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- В Україні за шість місяців 2020 року (з січня по червень) померли 287 тисяч 10 громадян. При цьому коронавірус COVID-19 став причиною смерті 1112 громадян (або близько 0,38 % від загальної кількості смертей за пів року).