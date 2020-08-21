Через потрапляння Чернівців до "червоної" карантинної зони та посилення обмежень можуть початися протести.

Про це заявив в.о. мера міста Олексій Каспрук в ефірі каналу “Україна 24”.

“Люди не готові до червоної зони, ми розуміємо, що десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори, поки що не чути офіційної позиції міської влади (на цю мить у Каспрука припинено повноваження – ред.), вона як би формально з цим всім згодна”, – зауважив в.о. мера.

Каспрук наголосив, що не всі місцеві жителі вірять в небезпеку, через що рівень захворюваності в регіоні підвищився.

“Не був забезпечений належний контроль обласною владою за роботою закладів громадського харчування, жоден з ресторанів, який проводив весілля на 300-400 осіб, не був покараний. І сьогодні через кількох порушників повинна згорнутися вся економіка міста, люди не готові. Те, що було сьогодні – це початок громадських протестів”, – зазначив він.

Варто відзначити, що напередодні в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. “Червону” зону карантину розширили. До неї, зокрема, потрапили зазначені чотири міста.