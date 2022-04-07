Про це Борис Філатов повідомив під час брифінгу.
Так, за словами мера Дніпра, із міста повинні виїхати діти, жінки, люди похилого віку, а також всі інші мешканці, які не задіяні на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.
Філатов зауважив, що на Донбасі скоро загостриться ситуація, і квітень буде “гарячим”. Тому всі, хто має можливість, нехай виїдуть з міста і перечекають загострення у безпечному місці.
Людям, які прибули до Дніпра з областей, де йдуть активні бойові дії, він порадив не залишатись у місті, а їхати далі, у західні області, де “наразі безпечніше”.
“Багато людей із Донецької та Луганської областей, за порадою очільників тамтешніх ОВА, проїжджають через наш обласний центр. Я всім рекомендую не затримуватись у Дніпрі, а рухатись далі”, – сказав Філатов.
Він додав, що наразі у місті працюють комунальні підприємства та лікарні. Є запас ліків на кілька місяців. Окрім цього, незабаром до Дніпра доставлять партію ліків з Ізраїлю.
- Нагадаємо, з огляду на зміну стратегії РФ щодо проведення бойових дій в Україні у 2 районах Харківщини планують евакуацію цивільного населення задля запобігання людським жертвам.
- Відомо, що російські окупаційні війська готуються до наступу на схід України. Очікується, що активні бойові дії можуть початися за три-чотири дні.
- Також мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей закликали до евакуації. Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук та військові адміністрації просять зробити це, доки є така можливість.