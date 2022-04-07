Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав деяких мешканців евакуюватись з міста. Тим, хто виїхав з Дніпра раніше, Філатов порадив не поспішати повертатись.

Про це Борис Філатов повідомив під час брифінгу.

Так, за словами мера Дніпра, із міста повинні виїхати діти, жінки, люди похилого віку, а також всі інші мешканці, які не задіяні на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.

Філатов зауважив, що на Донбасі скоро загостриться ситуація, і квітень буде “гарячим”. Тому всі, хто має можливість, нехай виїдуть з міста і перечекають загострення у безпечному місці.

Людям, які прибули до Дніпра з областей, де йдуть активні бойові дії, він порадив не залишатись у місті, а їхати далі, у західні області, де “наразі безпечніше”.

“Багато людей із Донецької та Луганської областей, за порадою очільників тамтешніх ОВА, проїжджають через наш обласний центр. Я всім рекомендую не затримуватись у Дніпрі, а рухатись далі”, – сказав Філатов.

Він додав, що наразі у місті працюють комунальні підприємства та лікарні. Є запас ліків на кілька місяців. Окрім цього, незабаром до Дніпра доставлять партію ліків з Ізраїлю.