Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив нагороду в розмірі 10 тис. грн за затримання правопорушника, який залишає написи на стінах з рекламою наркотиків.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Марцінківа, “потрібно зловити хоча б одного і показово покарати”.

“Оголошуємо полювання на тих, хто малює стіни й рекламує наркотики. Найгірше у надписах, які “прикрашають” паркани та фасади в місті навіть не те, що це хуліганство. А те, що кожен другий випадок – це реклама наркотиків… Хто зловить зловмисника – даємо 10 000 гривень премії. Муніципали, поліція, байдуже. Треба зловити хоча б одного і показово покарати. А потім дивуємося чого водій під кайфом збиває дитину. Тому треба ловити, фотографувати, і карати”, – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, іванофранківський колега Третяка Руслан Марцінків відомий скандальними висловлюваннями на адресу представників ромської національності.