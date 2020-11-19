Про це він сказав в ефірі радіо “Західний полюс”.

“Уряд не зважає на рішення органів місцевої влади, трактує їх по-своєму, тому, на жаль, субота-неділя – це буде карантин вихідного дня. На моє переконання, цей карантин нічого не дає, не можна говорити про якісь серйозні наслідки цього, бо 5 днів ми працюємо у звичному режимі, а два ніби не працюємо. Таким чином не можна перервати ланцюг передавання інфекції”, – сказав він.

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що Івано-Франківська міська рада, щоб обійти карантин вихідного дня, до кінця листопада зробила суботу та неділю робочими днями.