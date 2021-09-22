Про це він заявив під час оперативної наради в Івано-Франківській мерії.
Ці кошти будуть передбачені на розвиток закладу.
“Давайте так: перший заклад, який досягне 100% вакцинації працівників, отримає 1 млн грн на розвиток інфраструктури”, – сказав він.
Своєю чергою, директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук зазначив, що така ініціатива стане гарним стимулом для освітян.
Він також додав, що в Івано-Франківській міській територіальній громаді вже є школи, де вакциновано понад 90 % працівників.
(На відео з 33:10)
Нагадаємо, раніше Руслан Марцінків пообіцяв 100 тисяч гривень жінкам, що завагітніють після щеплення проти коронавірусу. Ті не зрозуміли, що мер жартував, і вимагають виплат.
- Раніше мер Івано-Франківська вимагав, аби працівники міськради щепилися проти коронавірусу впродовж двох тижнів. В іншому разі — звільнення.
- Також Марцінків виступив за те, аби виплата матеріальної допомоги мешканцям міста залежала від того, чи щеплені вони проти коронавірусу.