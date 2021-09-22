Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв 1 млн гривень закладу освіти, який перший досягне показника у 100% вакцинованих працівників.

Про це він заявив під час оперативної наради в Івано-Франківській мерії.

Ці кошти будуть передбачені на розвиток закладу.

“Давайте так: перший заклад, який досягне 100% вакцинації працівників, отримає 1 млн грн на розвиток інфраструктури”, – сказав він.

Своєю чергою, директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук зазначив, що така ініціатива стане гарним стимулом для освітян.

Він також додав, що в Івано-Франківській міській територіальній громаді вже є школи, де вакциновано понад 90 % працівників.

(На відео з 33:10)

Нагадаємо, раніше Руслан Марцінків пообіцяв 100 тисяч гривень жінкам, що завагітніють після щеплення проти коронавірусу. Ті не зрозуміли, що мер жартував, і вимагають виплат.