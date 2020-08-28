Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків обурився рішенням щодо віднесення міста до "червоної" зони карантинних обмежень через поширення коронавірусу та закликав владу переглянути його.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Вважаю, що віднесення Івано-Франківська до червоної зони карантину – це політичне рішення. Лікарі наших “ковідних” лікарень кажуть, що статистика пацієнтів коливається до зменшення. Схоже на те, що рішення уряду суб’єктивне і необґрунтоване”, – йдеться в повідомленні.

Марцінків зазначив, що лікарні міста приймають пацієнтів з усієї області, і при цьому справляються. Завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим коронавірусом – на рівні 32-34 %.

“Тож на мою думку, червона зона карантину для нас – це політичне рішення. Я не знаю до чого це призведе, але критерії оцінки з боку держави повинні бути об’єктивними. Тому звертаюся до Президента, Прем’єра та уряду з вимогою переглянути своє рішення та врахувати справжні показники захворюваності в Івано-Франківську. На жаль, повноваження міської комісії з ТЕБ і НС в порівнянні з державною дуже обмежені. Тож ми змушені виконувати рішення”, – наголосив він.