Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

“Позиція уряду незмінна – карантин вихідного дня буде. При чому, навіть висловлена думка, що це плавна підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучувались цифри, що цей локдаун в такому, скажімо, песимістичному варіанті буде десь із 10–15 грудня, у такому, скажімо, оптимістичному – 20–25 грудня на декілька тижнів. Це обговорюється. Попросили наші пропозиції”, – заявив Марцінків.

Він додав, що такий крок призведе до катастрофи для економіки, особливо сильно локдаун вдарить по малому і середньому бізнесу.

(На відео з 3:30)