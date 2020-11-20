Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
“Позиція уряду незмінна – карантин вихідного дня буде. При чому, навіть висловлена думка, що це плавна підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучувались цифри, що цей локдаун в такому, скажімо, песимістичному варіанті буде десь із 10–15 грудня, у такому, скажімо, оптимістичному – 20–25 грудня на декілька тижнів. Це обговорюється. Попросили наші пропозиції”, – заявив Марцінків.
Він додав, що такий крок призведе до катастрофи для економіки, особливо сильно локдаун вдарить по малому і середньому бізнесу.
(На відео з 3:30)
- Раніше повідомлялося, що понад 60% українців виступають проти введення в країні жорсткого карантину (локдауну) через ситуацію із коронавірусом COVID-19.
- Країни Європи можуть уникнути введення локдауну, якщо більшість жителів будуть дотримуватися маскового режиму.