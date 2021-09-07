Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив за те, аби виплата матеріальної допомоги мешканцям міста залежала від того, чи щеплені вони проти коронавірусу.

Про це йшлося під час щотижневої оперативної наради в Івано-Франківській мерії.

На нараді було озвучено, що у 2021 році мерія надала матеріальну допомогу майже 11 тисячам мешканцям міста на суму понад 18 млн гривень.

З них 3,8 тисячі отримали допомогу на суму близько 11 млн у зв’язку із лікуванням від коронавірусної інфекції.

На переконання Марцінківа, мерія має враховувати, чи була щеплена проти коронавірусу особа, що звертається по допомогу задля лікування, та відмовляти тим, хто не зробив щеплення.

“Будь ласка, тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, будь ласка, вказуйте, чи були вакциновані. А як? Тобто якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по матеріальну допомогу… Коли не було вакцини, ми розуміємо, але… Будь ласка, хай тепер це вказують. І від цього буде залежати матеріальна допомога”, – сказав Марцінків.

Минулого тижня мер Івано-Франківська вимагав, аби працівники міськради щепилися проти коронавірусу впродовж двох тижнів. В іншому разі — звільнення.

Нагадаємо, вакцинація в Україні стартувала в лютому поточного року. Станом на 31 серпня обидві дози вакцини отримали 4,3 млн осіб. Вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною.

“Наголошую, що вакцинація в Україні добровільна і проводиться зареєстрованими препаратами”, – казав у лютому колішній головний санітарний лікар, очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Водночас дехто, як от ексзаступник міністра охорони здоров’я України, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк, виступає за те, аби для вакцинованих проти коронавірусу COVID-19 українців були запроваджені м’якіші умови карантину.

Зауважимо, ця заява — не перша суперечлива заява Марцінківа. Він відомий скандальними висловлюваннями на адресу представників ромської національності. Зокрема, у квітні 2020 року Марцінків вимагав від поліції вивезти ромів на Закарпаття і проти нього порушили кримінальну справу.

В липні мер був обурений тим, що Міністерство освіти та науки не рекомендувало включення “Основи християнської етики” до навчальних програм для базової середньої освіти.