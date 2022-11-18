Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста за можливості провести зиму у селах чи індивідуальних домівках. За його словами, через проблеми з енергопостачанням - які виникли внаслідок обстрілів росіянами енергетичних об'єктів - у багатоповерхівках будуть проблеми з опаленням.

Про це він заявив в етері радіо “Західний полюс”.

За словами Марцінківа, є велика вірогідність, що електропостачання доведеться вимикати на декілька днів поспіль, якщо РФ продовжить завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.

Оскільки від електроенергії залежить і робота котелень та водопостачання, то, відповідно, з опаленням та водою у багатоповерхівках будуть проблеми. Він додав, що на даний час, внаслідок російських обстрілів, в Івано-Франківську досі без опалення залишаються 53 багатоповерхівки.

“Рекомендую знайти місце перебування в сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати родину, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати в багатоквартирних будинках”, – додав Марцінків.

Марцінків також зауважив, що мешканці сіл поблизу Івано-Франківська можуть прихистити жінок та дітей з міста. Для цього потрібно скачати відповідний чат-бот для таких переселень, який було створено місцевою владою.

Він зазначив, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вмістити у них всіх бажаючих буде неможливо.

Варто зауважити, що не всі підтримали заклик мера Івано-Франківська. У коментарях зауважують, що у деяких мешканців сіл опалення у домівках теж залежить від електроенергії, а тому вони так само мерзнуть, як і жителі багатоповерхівок.