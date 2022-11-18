Про це він заявив в етері радіо “Західний полюс”.
За словами Марцінківа, є велика вірогідність, що електропостачання доведеться вимикати на декілька днів поспіль, якщо РФ продовжить завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.
Оскільки від електроенергії залежить і робота котелень та водопостачання, то, відповідно, з опаленням та водою у багатоповерхівках будуть проблеми. Він додав, що на даний час, внаслідок російських обстрілів, в Івано-Франківську досі без опалення залишаються 53 багатоповерхівки.
“Рекомендую знайти місце перебування в сільській місцевості або в індивідуальних будинках. Хтось може мати родину, знайомих у селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати в багатоквартирних будинках”, – додав Марцінків.
Марцінків також зауважив, що мешканці сіл поблизу Івано-Франківська можуть прихистити жінок та дітей з міста. Для цього потрібно скачати відповідний чат-бот для таких переселень, який було створено місцевою владою.
Він зазначив, що місто готує пункти обігріву для мешканців багатоповерхівок, проте вмістити у них всіх бажаючих буде неможливо.
Варто зауважити, що не всі підтримали заклик мера Івано-Франківська. У коментарях зауважують, що у деяких мешканців сіл опалення у домівках теж залежить від електроенергії, а тому вони так само мерзнуть, як і жителі багатоповерхівок.
- Сьогодні, 18 листопада, на Прикарпатті вимкнення електроенергії відбуватиметься відповідно до графіка, коли електроенергію вмикають на 2 години, а вимикають на 4.