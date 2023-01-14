Мер Харкова Ігор Терехов подав позов до Уповноваженого із захисту державної мови Тарама Креміня через повторний штраф за порушення мовного законодавства.

Про це повідомляє “Суспільне Харків” з посиланням на слова речника мерії Юрія Сидоренка.

“Він оскаржує штраф як фізична особа, а не як мер. Суть позову мені не відома, бо він звернувся до суду як приватна особа”, — зазначив Сидоренко.

Також мовний омбудсмен Тарас Кремінь підтвердив “Суспільному”, що Терехов подав позов до суду: “Про позов дізнався вчора [12 січня], коли дивився свою пошту”, — сказав Кремінь.

Зауважимо, що ц позові мер планує оскаржити постанову про накладання другого штрафу за невикористання державної мови.

Він нагадав, що перший випадок стосувався виступу недержавною мовою на телебаченні. Наступна постанова стосувалася застосування недержавної в Telegram-каналі й на його сторінці в соцмережі. Тоді ми обійшлися попередженням.

“Але у зв’язку з тим, що продовжились факти застосування недержавної, ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто або представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було прийнято рішення про накладання штрафу”, — додав омбудсмен.

Мовник нагадав, що сума накладеного штрафу складає 3 400 гривень, а кошти від сплати штрафів за порушення мовного закону підуть у бюджет місцевої громади.

Нагадаємо, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим.

Згодом Терехов прокоментував призначення йому штрафу за порушення мовного закону.