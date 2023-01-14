Про це повідомляє “Суспільне Харків” з посиланням на слова речника мерії Юрія Сидоренка.
“Він оскаржує штраф як фізична особа, а не як мер. Суть позову мені не відома, бо він звернувся до суду як приватна особа”, — зазначив Сидоренко.
Також мовний омбудсмен Тарас Кремінь підтвердив “Суспільному”, що Терехов подав позов до суду: “Про позов дізнався вчора [12 січня], коли дивився свою пошту”, — сказав Кремінь.
Зауважимо, що ц позові мер планує оскаржити постанову про накладання другого штрафу за невикористання державної мови.
Він нагадав, що перший випадок стосувався виступу недержавною мовою на телебаченні. Наступна постанова стосувалася застосування недержавної в Telegram-каналі й на його сторінці в соцмережі. Тоді ми обійшлися попередженням.
“Але у зв’язку з тим, що продовжились факти застосування недержавної, ми розглянули справу, запропонували надати пояснення, прибути для розгляду цієї справи особисто або представнику, адвокату. Жодної реакції не було. Тому було прийнято рішення про накладання штрафу”, — додав омбудсмен.
Мовник нагадав, що сума накладеного штрафу складає 3 400 гривень, а кошти від сплати штрафів за порушення мовного закону підуть у бюджет місцевої громади.
Нагадаємо, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим.
Згодом Терехов прокоментував призначення йому штрафу за порушення мовного закону.
“Я вважаю, що сьогодні у нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні — це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами — я буду спілкуватися російською”, — заявив мер.
- Проти мера Харкова Ігоря Терехова відкрито справу через використання російської мови. Наразі міському голові загрожує штраф.
- У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.
- Влітку у Прилуках Чернігівської області започаткували благодійну акцію “Ворожу літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ”.