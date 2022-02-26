Про це йдеться у відеозверненні мера Харкова.
“Шановні харків’яни, наразі ми робимо усе можливе, аби забезпечити людей усім необхідним: харчовими продуктами, водопостачанням, аби вони могли жити та протриматись!”, – звернувся Терехов.
Він зазначив, що наразі станції метрополітену працюють як бомбосховища. Міська влада підвозить туди їжу та воду.
Очільник міста висловив велику вдячність усім, хто відгукнувся на заклики влади та допомагає людям похилого віку, допомагає продуктами та медикаментами.
Окрему вдячність Терехов висловив медичним працівникам, котрі залишаються та надають усю необхідну допомогу.
“Ми разом! Ми – харків’яни! Тримаймося!”, – наголосив мер Харкова.
Харківський міський голова про ситуацію в місті. pic.twitter.com/MpXO8htBGL
— Букви (@Bykvu) February 26, 2022
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