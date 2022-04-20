Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликав президента України Володимира Зеленського і владу надати рекомендації місцевій адміністрації, як працювати в умовах тимчасової окупації російськими військами.

Про це йдеться у заяві міського голови Херсона Ігоря Колихаєва, повідомляє “Українська правда”.

Колихаєв зазначив, що місто наразі в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень. Мер міста попросив владу надати пояснення як діяти в умовах тимчасової окупації.

“Прошу у найкоротший термін надати роз’яснення (рекомендації) щодо дій Херсонської міськради… у разі спроб встановлення на території громади, облцентру, області військовими підрозділами РФ влади агресора, зміни прапора введення “рубльової зони”.

Задля уникнення неоднозначного трактування чинних норм, що може бути підставою для притягнення посадових осіб до відповідальності прошу максимально (за можливості) конкретизувати дії посадових осіб, зокрема стосовно:

написання посадовими особами та працівниками заяв щодо: звільнення, переведення на віддалений режим роботи зі зміною відповідно місця розташування адміністративної будівлі міськради, посадових обов’язків та права підпису розпорядчих, фінансових та інших документів.

виконання повноважень керівниками комунальних підприємств, засновником яких є міськрада.

подальших дій органів місцевого самоврядування в ситуації припинення роботи управління державної казначейської служби України у Херсонській області (припинення виплат пенсій, соцвиплат, заробітних плат тощо) та функціонування підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів громади (світло-, газо-, водо-, електропостачання, вивіз сміття тощо)”.

Російські солдати створили в захопленому Херсоні аналог донецької тюрми під назвою “Ізоляція” для катування місцевих мешканців, не згодних з окупаційним режимом.