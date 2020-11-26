Мер Києва Віталій Кличко випустив "самоіронічну книжку" своїх "ілюстрованих цитат". Йдеться про смішні фрази очільника столиці, які найбільш запам'яталися і неодноразово цитувалися в ЗМІ та Мережі.

Про презентацію книги поінформували в пресслужбі Кличка.

Варто зазначити, що Кличко відомий своїми курйозними висловлюваннями: за роки його перебування в політиці вони звучали неодноразово.

Тепер мер Києва зібрав деякі з них в книгу під назвою “Хто не чув, той побачить! Вибрані цитати”.

Книга виконана в формі гармошки. До неї увійшли 14 кумедних цитат Кличка, які він озвучував під час різних брифінгів, інтерв’ю, офіційних заходів.

Серед них: “Сьогодні дивитися в завтрашній день можуть не всі”, “Міст, що втомився”, “Щоб холодна вода перетворилася на гарячу – її потрібно підігріти”, “Час готуватися до землі” (замість “до зими”, – ред.), “У мене два заступника, чотири з яких вже місяць лежать у Кабміні” та інші.

Книга видана лімітованим тиражем (3000 примірників) у подарунковому варіанті. Отримані від продажу кошти направлять на благодійність (у благодійний фонд “Майбутній Київ”).

Під час презентації Кличко згадав “про так звані жарти” “95 кварталу”, актори якого неодноразово робили мера столиці “героєм” своїх постановок.

“Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна. Скажу відверто: я – людина, яка вміє посміятися, пожартувати над собою. І не ображається на жарти на свою адресу. Ну, на дійсно смішні жарти. Я не мають на увазі так звані жарти “95 кварталу”, – заявив Кличко.

Він запевнив, що видав книгу за свій рахунок. Кличко також не виключив, що книга буде перевидана додатковим тиражем.

Мер Києва пожартував, що його “товсту книгу” можна встигнути прочитати кілька разів ще до Нового року.