Інцидент трапився на засіданні міськради, інформують #Букви.

У момент конфлікту Качура та Семеніхін перебували за президією. Суперечка між ними виникла раптово.

“Пане Качуро, я пропоную вам трішки отверезіти нашою конотопською водичкою і прийти трішки до тями”, – заявив Семеніхін.

Після цього мер Конотопа взяв пляшку з водою й вилив на груди Качури. Між ними почалася штовханина.

Зазначимо, що вчинок Семеніхіна зал підтримав оплесками, але опонентів одразу поспішили розборонити.

Позиція Качури

Нардеп Качура заявив, що напад на нього не зійде Семеніхіну з рук. Він вже звернувся із заявою у поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про перешкоджання роботі народного депутата.

За версією нардепа, під час засідання він порушив питання проблем міста, зокрема поганої якості водопровідної води, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі. Він продемонстрував зразок цієї води у пляшці, яку йому передали мешканці міста, та попросив Семініхіна перевірити її якість.

Замість відповіді мер облив його водою. Качура каже, що до штовханини долучилася охорона Семініхіна – у залі сталася бійка.

Позиція Семеніхіна

Мер Конотопа озвучив свою версію цієї сутички в етері “Україна 24“. Зокрема, він звинуватив Качуру у тиску. За його словами, нардеп начебто вимагає від нього подати кандидатуру “зручної” людини на посаду секретаря міськради.

“Він сьогодні приїхав спеціально, щоби зірвати засідання. Але йому це не вдалося, він мене спровокував. Це провокація з його боку”, – стверджує Семеніхін.