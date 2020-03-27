Про це він заявив у своєму відеозверненні.
Семеніхін зазначив, що Конотоп наразі непідготований до боротьби з COVID-19.
“Причиною тому є те, що депутатський корпус міськради сьогодні відмовився зібратися у повному складі, щоб хоча б був кворум, і ми могли профінансувати відповідні заходи для посилення карантину. Пане міністре, у нас є військова частина, яка знаходиться у вашому підпорядкуванні. Командир зголосився надати допомогу місту і Конотопському району, поставити блокпости і розпочати дезінфекцію транспортних засобів, а також контролювати пересування людей. Оскільки депутатський корпус не зібрався і профінансувати ці роботи ми просто не змогли, я прошу вашої підтримки”, – наголосив він.
Мер додав, що військові вже готові виконати необхідну роботу та чекають команди з Києва.
Він також повідомив, що померла 78-річна мешканка Конотопа надавала послуги з лікування біоенергетикою і могла контактувати з великою кількістю людей.
За словами Семеніхіна, наразі вдалося встановити 70 громадян, які спілкувалися з померлою цілителькою, але їх може бути більше.
Крім того, у трьох її близьких родичів – сина, дочки та онука – експрес-тест на коронавірус дав позитивний результат.
Дуже прошу поширити!!!
Офіційне звернення до Уряду і Мвністра Оборони України:
Опубликовано Артем Семеніхін – міський голова Конотопа Пятница, 27 марта 2020 г.
- Раніше повідомлялося, що у Сумській області померла жителька Конотопського району, в якої експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат.