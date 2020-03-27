Мер міста Конотоп на Сумської області Артем Семеніхін звернувся до міністра оборони Андрія Тарана з проханням дати дозвіл на задіяння у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19 військовослужбовців дислокованої у місті військової частини.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Семеніхін зазначив, що Конотоп наразі непідготований до боротьби з COVID-19.

“Причиною тому є те, що депутатський корпус міськради сьогодні відмовився зібратися у повному складі, щоб хоча б був кворум, і ми могли профінансувати відповідні заходи для посилення карантину. Пане міністре, у нас є військова частина, яка знаходиться у вашому підпорядкуванні. Командир зголосився надати допомогу місту і Конотопському району, поставити блокпости і розпочати дезінфекцію транспортних засобів, а також контролювати пересування людей. Оскільки депутатський корпус не зібрався і профінансувати ці роботи ми просто не змогли, я прошу вашої підтримки”, – наголосив він.

Мер додав, що військові вже готові виконати необхідну роботу та чекають команди з Києва.

Він також повідомив, що померла 78-річна мешканка Конотопа надавала послуги з лікування біоенергетикою і могла контактувати з великою кількістю людей.

За словами Семеніхіна, наразі вдалося встановити 70 громадян, які спілкувалися з померлою цілителькою, але їх може бути більше.

Крім того, у трьох її близьких родичів – сина, дочки та онука – експрес-тест на коронавірус дав позитивний результат.

Дуже прошу поширити!!!

Офіційне звернення до Уряду і Мвністра Оборони України: Опубликовано Артем Семеніхін – міський голова Конотопа Пятница, 27 марта 2020 г.