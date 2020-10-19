Про це повідомляє Reuters.
Йенсен також залишить посаду депутата правлячої соціал-демократичної партії Данії.
Скандал розгорівся після того, як дві жінки звинуватили екс-мера в сексуальних домаганнях в 2012 та 2017 роках.
За їхніми словами, обидва випадки сталися на світських заходах, де він вів себе розв’язно і торкався до них проти їх волі.
Йенсен вибачився перед жінками в Facebook і заявив, що був частиною шкідливої культури соціал-демократичної партії.
“Цілком очевидно, що у нас в соціал-демократичної партії є проблеми, і зараз це необхідно змінити”, – сказав він місцевому інформаційному агентству Ritzau.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса прийняв відставку Йенсена і зазначив, що це правильне рішення в подібній ситуації.
Франк Йенсен також був міністром юстиції і досліджень в 1990-х і на початку 2000-х років.
- Раніше повідомлялося, що колишній охоронець 64-річної Кріс Дженнер, матері Кім Кардаш’ян, подав на неї до суду, звинувативши в сексуальних домаганнях.