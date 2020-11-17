Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул відмовився від участі в другому турі на місцевих виборах за станом здоров'я.

Про це він заявив у відеозверненні.

Він подякував криворіжцям за довіру, але сказав, що не зможе повноцінно виконувати обов’язки мера.

“Віддаючи всі сили рідному Кривому Рогу, я, на жаль, не ставав молодше. Я завжди перед вами відкритий і чесний. Не можу вас підвести і зараз, коли так необхідна інтенсивна робота. А здоров’я, на жаль, стало підводити. Працювати в півсили – це не для мене. Усвідомлюючи найбільшу відповідальність перед кожним криворіжцем, я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів”, – сказав мер Кривого Рогу.

При цьому Вілкул назвав людину, якій би зміг довірити цю посаду і закликав підтримати його.

“Тепер до другого туру виходить [глава місцевої” Опозиційною платформи”] Костянтин Павлов. З ним ми працювали 10 років в одній команді. Я впевнений, що він порядна, принципова людина і підготовлений кандидат на посаду мера. Він збереже все краще, не допустить потрясінь і соціальних експериментів, а розвитку міста додасть молодої динаміки і нової енергії. І завжди буде на боці простих людей. А наш блок “Українська перспектива”, мої знання і досвід завжди будуть підтримкою Костянтину Павлову в міській раді”, – сказав Вілкул.

Раніше стало відомо, що Юрій Вілкул був ушпиталений через проблеми з серцево-судинною системою.

Другий тур місцевих виборів в Кривому Розі відбудеться 22 листопада.