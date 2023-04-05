Про це він написав в Telegram.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене міською владою, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління.

Кличко пояснив, що рішення про початок чи завершення опалювального сезону приймається щороку, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року також було вирішено не чекати 15 квітня та припинити постачання тепла в будівлі раніше.

Крім того, мер Києва додав, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці – одна з найбільших у Європі. Вона налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.