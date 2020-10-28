Мер Львова Андрія Садовий розповів, що напередодні прийшли результати ПЛР-тестів для членів його родини. Так, його дружина і теща виявилися інфікованими.

Про це він написав у Facebook

У самого Садового ПЛР-тест на коронавірус – негативний.

“Катерина (дружина) разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний. Відчуваю себе добре, ніяких симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку. З досвіду лікарі кажуть, що в сім’ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, є хороший імунітет”, – повідомив політик.

За рекомендацією медиків, Садовий наступні кілька днів проведе на самоізоляції. Він пообіцяв вийти на роботу, якщо повторний тест буде негативним.

З дружиною і тещею він не буде контактувати до отримання ними негативних тестів.