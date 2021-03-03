Мер Миколаєва Олександр Сенкевич допустив, що українці, які будуть відмовлятися від щеплення від коронавірусу, в разі зараження COVID-19, будуть лікуватися не коштом держави, а своїм.

Про це він сказав в ході прямого ефіру в Facebook.

За його словами, в Миколаєві вже зробили щеплення 160 працівникам міських лікарень №1,3,5 і пологового будинку №1. І ніяких побічних реакцій у них не зафіксували.

“Я думаю, що далі буде така історія… Зараз в Миколаєві проводиться вакцинація від коронавірусу. Мені здається, ті, хто будуть писати відмови від вакцинації, будуть лікуватися, якщо захворіють на коронавірус, не за рахунок НСЗУ, як це є зараз, а за свій. Хочу нагадати, це близько 5-10 тисяч гривень на добу. Або вакцинуйтеся, або готуйте гроші на лікування”, – сказав міський голова.

Сенкевич заявив, що кожен громадянин може записатися в чергу на вакцинацію.