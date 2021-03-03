Про це він сказав в ході прямого ефіру в Facebook.
За його словами, в Миколаєві вже зробили щеплення 160 працівникам міських лікарень №1,3,5 і пологового будинку №1. І ніяких побічних реакцій у них не зафіксували.
“Я думаю, що далі буде така історія… Зараз в Миколаєві проводиться вакцинація від коронавірусу. Мені здається, ті, хто будуть писати відмови від вакцинації, будуть лікуватися, якщо захворіють на коронавірус, не за рахунок НСЗУ, як це є зараз, а за свій. Хочу нагадати, це близько 5-10 тисяч гривень на добу. Або вакцинуйтеся, або готуйте гроші на лікування”, – сказав міський голова.
Сенкевич заявив, що кожен громадянин може записатися в чергу на вакцинацію.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.