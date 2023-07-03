Мер Сан-Педро-Уамелула Віктор Г’юго Соса одружився із самицею тварини, схожої на алігатора, під час традиційної церемонії, яка, як вважається, принесе удачу його народу.

Джерело: SkyNews

Соса одружився з самицею каймана, на ім’я Алісія Адріана, відтворюючи ритуал предків, котрий місцеві вшановують вже протягом 230 років.

Чоловік заприсягнувся бути вірним тому, кого місцеві легенди називають “дівчина-принцеса”.

“Я беру на себе відповідальність, тому що ми любимо одне одного. Ось що важливо. Без любові не може бути шлюбу… Я погоджуюся на шлюб із дівчиною-принцесою”, — під час ритуалу промовив мер.

“Шлюб” між чоловіком і самицею каймана укладається на честь миру між корінними групами чонталь і хуаве. Мер, який представляє короля Чонталя, одружується з рептилією, котра символізує дівчину-принцесу Хуаве, у союзі двох громад.

Перед церемонією тварину носять від будинку до будинку, аби місцеві жителі могли потримати її та потанцювати з нею.

Рептилія одягнена в зелену спідницю, вишиту барвисту туніку, та головний убір зі стрічок і паєток.

Згодом її перевдягають у білий костюм нареченої та везуть до місцевої ратуші на весілля.