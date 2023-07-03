Джерело: SkyNews
Соса одружився з самицею каймана, на ім’я Алісія Адріана, відтворюючи ритуал предків, котрий місцеві вшановують вже протягом 230 років.
Чоловік заприсягнувся бути вірним тому, кого місцеві легенди називають “дівчина-принцеса”.
“Я беру на себе відповідальність, тому що ми любимо одне одного. Ось що важливо. Без любові не може бути шлюбу… Я погоджуюся на шлюб із дівчиною-принцесою”, — під час ритуалу промовив мер.
“Шлюб” між чоловіком і самицею каймана укладається на честь миру між корінними групами чонталь і хуаве. Мер, який представляє короля Чонталя, одружується з рептилією, котра символізує дівчину-принцесу Хуаве, у союзі двох громад.
Перед церемонією тварину носять від будинку до будинку, аби місцеві жителі могли потримати її та потанцювати з нею.
Рептилія одягнена в зелену спідницю, вишиту барвисту туніку, та головний убір зі стрічок і паєток.
Згодом її перевдягають у білий костюм нареченої та везуть до місцевої ратуші на весілля.
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