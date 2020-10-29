Про це повідомив народний депутат (фракція “Слуга народу”) Максим Зуєв у Facebook.
“Пішов з життя Олег Бондаренко, мер Новгород-Сіверського. Ковід. Щирі співчуття рідним та близьким”, – повідомив Зуєв.
Олегу Бондаренку було 47 років.
З березня 2014 року по 13 листопада 2015 року Олег Бондаренко працював на посаді голови Новгород-Сіверської районної ради. На посаді Новгород-Сіверського міського голови працював з 18 листопада 2015 року.
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