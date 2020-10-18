Цю інформацію російському агентству “ТАСС” підтвердила його заступник Ірина Романець.
Джерело в оточенні померлого розповіло російському агентству “Інтерфакс”, що у Імгрунта був діагностований коронавірус.
Про хворобу глави Ялти стало відомо 30 вересня. Тоді повідомлялося, що його госпіталізували з пневмонією. Імгрунт проходив лікування в одній з клінік Санкт-Петербурга.
Імгрунт працював на посаді “глави адміністрації” окупованої Ялти з листопада 2019 року. Зараз його обов’язки виконує перший заступник Артем Мальцев.
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