Цю інформацію російському агентству “ТАСС” підтвердила його заступник Ірина Романець.

Джерело в оточенні померлого розповіло російському агентству “Інтерфакс”, що у Імгрунта був діагностований коронавірус.

Про хворобу глави Ялти стало відомо 30 вересня. Тоді повідомлялося, що його госпіталізували з пневмонією. Імгрунт проходив лікування в одній з клінік Санкт-Петербурга.

Імгрунт працював на посаді “глави адміністрації” окупованої Ялти з листопада 2019 року. Зараз його обов’язки виконує перший заступник Артем Мальцев.