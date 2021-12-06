Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
Також він повторив ще одну пропагандистську тезу країни-агресора про те, що на Донбасі українська армія нібито захищає не Батьківщину, а інтереси США.
“У нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата”, – сказав Мамай.
Довідка. Дебютом у політиці став 2006 рік, коли він балотувався до Полтавської облради від “Пори” та був технічним кандидатом Віктора Животенка – тогочасного голову одного з районів Полтави підтримували одночасно і “Партія регіонів”, і “Наша Україна”.
Вже за півтора роки Мамай зречеться ідеалів конституційної демократії та стане членом “Партії регіонів”.
Потім швидко зрадить політсилу Януковича та повернеться до “Совісті”. І знову переможе з нею на виборах.
Потім був пов’язаний з проектом “За майбутнє”. Робив двозначні заяви на тему СРСР та комунізму.
Підпорядковані йому комунальні служби Полтави неодноразово знімали українські прапори – державний і націоналістичний – з монументу Слави, що в центрі міста.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що велику тривожність у світової спільноти викликає те, як Росія накопичує війська на кордоні, разом з тим розгортаючи масштабну антиукраїнську пропаганду, щоб потім виправдати можливе вторгнення.
- Колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.
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«Україна може стати наступним Афганістаном для Росії» – сенатор США