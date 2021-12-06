Міський голова Полтави Олександр Мамай вважає, що на Сході України триває не війна з російськими окупантами, а "йде брат на брата".

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Також він повторив ще одну пропагандистську тезу країни-агресора про те, що на Донбасі українська армія нібито захищає не Батьківщину, а інтереси США.