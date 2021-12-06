Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Також він повторив ще одну пропагандистську тезу країни-агресора про те, що на Донбасі українська армія нібито захищає не Батьківщину, а інтереси США.

“У нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата”, – сказав Мамай.

Довідка. Дебютом у політиці став 2006 рік, коли він балотувався до Полтавської облради від “Пори” та був технічним кандидатом Віктора Животенка – тогочасного голову одного з районів Полтави підтримували одночасно і “Партія регіонів”, і “Наша Україна”.
Вже за півтора роки Мамай зречеться ідеалів конституційної демократії та стане членом “Партії регіонів”.

Потім швидко зрадить політсилу Януковича та повернеться до “Совісті”. І знову переможе з нею на виборах.
Потім був пов’язаний з проектом “За майбутнє”. Робив двозначні заяви на тему СРСР та комунізму.

Підпорядковані йому комунальні служби Полтави неодноразово знімали українські прапори – державний і націоналістичний – з монументу Слави, що в центрі міста.