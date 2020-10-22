Мер Праги Зденек Гржиб з 27 жовтня стане волонтером в одній з місцевих лікарень, де лікують хворих на коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив в Facebook.

У Гржиба є медична освіта, він закінчив медичний факультет Карлового університету зі спеціалізацією на радіології і променевої хвороби.

“Я і далі буду брати участь у зустрічах кризового штабу і міськради. Але особливо зараз я хочу допомогти і використовувати свою медичну кваліфікацію. Ми всі разом”, – написав він.