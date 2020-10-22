Про це він повідомив в Facebook.

У Гржиба є медична освіта, він закінчив медичний факультет Карлового університету зі спеціалізацією на радіології і променевої хвороби.

“Я і далі буду брати участь у зустрічах кризового штабу і міськради. Але особливо зараз я хочу допомогти і використовувати свою медичну кваліфікацію. Ми всі разом”, – написав він.

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  • 21 жовтня влада Чехії зобов’язала громадян носити захисні маски у всіх громадських місцях, навіть на вулицях.