За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі ухвалено рішення виплачувати дорослим по 2 000 гривень щомісячно.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

Також 3 000 тисячі гривень отримуватимуть діти чи особи з інвалідністю.

“На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати по 2 000 гривень дорослому і по 3 000 гривень дитині чи особі з інвалідністю. Це будуть щомісячні виплати. Для того, щоб їх отримати, необхідно стати на відповідний облік. Тому закликаю тих, хто переїхав, хто потребує цього — реєструйтесь”, — заявив Денис Шмигаль.

Також Глава Уряду зауважив, що вже працює програма “Прихисток”. Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, буде виплачуватися компенсація на оплату комунальних послуг. За його словами, наразі є вільні та безплатні місця для майже 10 тисяч переселенців.