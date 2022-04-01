Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.
Також 3 000 тисячі гривень отримуватимуть діти чи особи з інвалідністю.
“На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати по 2 000 гривень дорослому і по 3 000 гривень дитині чи особі з інвалідністю. Це будуть щомісячні виплати. Для того, щоб їх отримати, необхідно стати на відповідний облік. Тому закликаю тих, хто переїхав, хто потребує цього — реєструйтесь”, — заявив Денис Шмигаль.
Також Глава Уряду зауважив, що вже працює програма “Прихисток”. Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, буде виплачуватися компенсація на оплату комунальних послуг. За його словами, наразі є вільні та безплатні місця для майже 10 тисяч переселенців.
- Водночас зараз значно розширили спрощену систему оподаткування. Зокрема скасували обмеження з кількості найнятих у третій групі, на якій могли перебувати лише фізичні особи і юридичні особи із найнятими працівниками не більше 20 осіб і з обмеженим обсягом реалізації на рік у 7 мільйонів. Також скасовано обмеження щодо граничного обсягу.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про економічні зміни в Україні на час воєнного стану. Відомо, що українці матимуть доступ до безплатних ключових харчових продуктів. Також надається максимальна свобода бізнесу та його безвідсоткове кредитування.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз надважливо – дати економіці й надалі функціонувати. Для цього він доручив уряду послабити податковий тиск на малий та середній бізнес.
- Також Шмигаль розповів про стан забезпечення України харчовими продуктами та про програми уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки.
- Зокрема на виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд представив пакет рішень, що мають підтримати український бізнес під час війни.