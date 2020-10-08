Мер столиці Киргизстану – Бішкеку Азіз Суракматов, який раніше написав заяву про відставку на тлі протестів, повернувся на свою посаду.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс” із посиланням на радницю мера Гулю Алмамбетову.

“Мер Бішкека прислухався до заклику городян і повернувся”, – повідомила Алмамбетова.

За її словами, біля мерії Бішкека зібралося понад 500 громадян, які закликали повернутися Суракматова до своїх обов’язків.

У коментарі журналістам мер Бішкека повідомив, що під час протестів “працював віддалено”, інформує видання 24.kg. Він сказав, що 6 жовтня до 5:00 ранку був на робочому місці.

“Потім поїхав переодягнутися, а коли повернувся, мерію вже захопили. Було кілька угруповань. Щоб зберегти муніципалітет, не хотів конфлікту, вирішив тимчасово працювати віддалено. Всі питання, пов’язані з життєдіяльністю міста, вирішував по телефону”, – заявив Суракматов.

Варто зазначити, що 6 жовтня мер Бішкека Суракматов написав заяву про звільнення за власним бажанням після того, як будівлю міської адміністрації захопили протестувальники. “Народним мером” тоді був оголошений Жоошбек Коеналієв.

7 жовтня в столиці Киргизстану знову змінився мер: тимчасово виконував обов’язки перший віце-мер Алмаз Бакетаєв.