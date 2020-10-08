Про це повідомляє агентство “Інтерфакс” із посиланням на радницю мера Гулю Алмамбетову.
“Мер Бішкека прислухався до заклику городян і повернувся”, – повідомила Алмамбетова.
За її словами, біля мерії Бішкека зібралося понад 500 громадян, які закликали повернутися Суракматова до своїх обов’язків.
У коментарі журналістам мер Бішкека повідомив, що під час протестів “працював віддалено”, інформує видання 24.kg. Він сказав, що 6 жовтня до 5:00 ранку був на робочому місці.
“Потім поїхав переодягнутися, а коли повернувся, мерію вже захопили. Було кілька угруповань. Щоб зберегти муніципалітет, не хотів конфлікту, вирішив тимчасово працювати віддалено. Всі питання, пов’язані з життєдіяльністю міста, вирішував по телефону”, – заявив Суракматов.
Варто зазначити, що 6 жовтня мер Бішкека Суракматов написав заяву про звільнення за власним бажанням після того, як будівлю міської адміністрації захопили протестувальники. “Народним мером” тоді був оголошений Жоошбек Коеналієв.
7 жовтня в столиці Киргизстану знову змінився мер: тимчасово виконував обов’язки перший віце-мер Алмаз Бакетаєв.
- 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
- Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.
- Також після того, як колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку, у країні призначили нового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
- Національний банк Киргизстану припинив роботу системи SWIFT, а також рекомендував банкам тимчасово припинити роботу для запобігання відтоку капіталу з країни.