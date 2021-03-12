Мер Тернополя Сергій Надал попередив, що в закладах, які не дотримуються карантинних обмежень, будуть відключати воду й опалення.

Про це Надал заявив під час відеозвернення щодо ситуації в місті, яке оприлюднено на його сторінці в Facebook.

Мер зазначив, що за останню добу в місті зафіксований “значний приріст хворих” на коронавірус COVID-19: захворіла 101 людина.

За словами Надала, спостерігається зростання кількості госпіталізацій із важкими випадками захворювання.

Мер уточнив, що останнім часом від органів контролю надходять повідомлення про порушення з боку суб’єктів господарювання в Тернополі.

“Останнім часом є дуже багато інформації від контролюючих органів, що чимало суб’єктів господарювання в нашому місті, особливо розважальні заклади, нічні заклади, які мають право на нічну торгівлю, порушують карантинні вимоги, створюючи загрозу поширення інфекції”, – наголосив Надал.

Він додав, що наразі правоохоронцям доручено посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Крім того, до цієї роботи доручено приєднатися управлінню торгівлі.

“І в разі необхідності таким закладам, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть дослухатися до рекомендацій, буде йти мова про відключення постачання води, роботи каналізації, тепла та інших мереж”, – зазначив Надал.

Він додав, що подібні заходи “є вимушеними”.

(На відео – з 4:55)