Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати тесту на COVID19. Тест підтвердив цю хворобу. У зв’язку зі специфікою роботи я регулярно здаю тест протягом останніх п’яти місяців. Також мої заступники, інші члени команди. Ми маємо спеціальний режим роботи у зв’язку з необхідністю щодня спілкуватись з великою кількістю людей”, – йдеться в повідомленні.

Надал зазначив, що крім нього, жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим.

Він також запевнив, що потреби в його госпіталізації немає.

“Відчуваю деякі симптоми, зокрема – неприємний біль в горлі. Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю у постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію і режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає”, – повідомив мер Тернополя.