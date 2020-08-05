Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
Надал зазначив, що все необхідне медикам надали за рахунок підприємців і міського бюджету.
Це стосується захисних масок, екранів і халатів для медиків.
“Ми не бачимо, не чуємо – де ті великі літаки, які прилітали, куди вони приземлялися? Ми нічого не отримували”, – розповів він.
Мер Тернополя обурений тим фактом, що на рівні Кабміну в місті вводять обмеження у вигляді “червоної зони”, але ніякої допомоги не надавали і з місцевою владою з цього приводу не розмовляли.
- Раніше повідомляли, що всупереч потраплянню Тернополя до червоної зони карантину місцева влада поки не має наміру посилювати обмеження, оскільки не бачить для цього підстав.
- 3 серпня вступають у силу правила зонального карантину: міста й райони буде розділено на чотири зони залежно від ситуації з поширенням COVID-19.