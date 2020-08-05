Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що місто не отримало нічого з медичних товарів, які привозили в країну літаками "Руслан" і "Мрія".

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

Надал зазначив, що все необхідне медикам надали за рахунок підприємців і міського бюджету.

Це стосується захисних масок, екранів і халатів для медиків.

“Ми не бачимо, не чуємо – де ті великі літаки, які прилітали, куди вони приземлялися? Ми нічого не отримували”, – розповів він.

Мер Тернополя обурений тим фактом, що на рівні Кабміну в місті вводять обмеження у вигляді “червоної зони”, але ніякої допомоги не надавали і з місцевою владою з цього приводу не розмовляли.