Про це він повідомив у Facebook.

“Друзі привезли мені туристичну палатку, спальний мішок і каремат. У мене є вода і все необхідне”, – сказав мер.

Спонукало мера на такий крок можливе паломництво хасидів до Умані. Цебрій намір пояснити президенту Зеленському ситуацію і застерегти від непередбачених наслідків цього паломництва.

На сайті президента є петиція “Про введення обмеження на проведення масових релігійних святкувань у м Умані Черкаської області у вересні 2020 року у зв’язку з епідемією COVID-19”.

Раніше Кабінетом Міністрів ввів обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року.

За словами міністра Арсена Авакова, МВС ініціювало введення обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Аваков зазначив, що уряд “з повагою ставиться до національних традицій різних народів та релігійних спільнот”, проте останніми тижнями в Україні фіксується зростання кількості хворих на COVID-19.

Раніше мер Умані Олександр Цебрій записав відео, в якому заявив, що готовий перекрити дороги, для того щоб не допустити приїзд паломників-хасидів.