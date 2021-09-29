Обраний на другий термін мер Запоріжжя Володимир Буряк залишає посаду через погіршення стану здоров'я.

Про це Буряк повідомив на своїй сторінці в Facebook. Аналогічне повідомлення розмістили на сайті міськради.

Про намір піти з посади міський голова оголосив під час сесії Запорізької міської ради 29 вересня.

Володимир Буряк сповістив, що це пов’язано з погіршенням стану здоров’я.

“Ви знаєте, що я був на лікарняному та проходив обстеження. Враховуючи те, що я тричі був на операційному столі, лікарі рекомендують мені поберегти здоров’я, оскільки попереду ще декілька обстежень”, — зазначив мер.

Питання щодо припинення повноважень мера депутати розглянуть під час позачергової сесії міської ради 29 вересня.

Володимир Буряк наголосив, що не збирається їхати з міста та йти з політики, планує брати активну участь у діяльності його партії “Єднання”.

Також в середу міськрада змінила заступників міського голови та складі виконавчого комітету.

Першим заступником став Олександр Власюк, начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради. Заступником мера — Віталій Кисіль, який до цього працював у товаристві з обмеженою відповідальністю “Метінвест”.

Романа Омеляновича звільнено з посади керуючого справами виконавчого комітету міської ради та виключено зі складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. Замість нього керуючим справами виконкому затвердили Олександра Голтвенка.

Олександра Власюка, Віталія Кисіля, Олександра Голтвенка також включили до складу виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Відповідно до ч. 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в разі припинення повноважень міського голови секретар міськради здійснює його повноваження до моменту початку повноважень новообраного мера. Секретарем Запорізької міськради наразі є Анатолій Куртєв.

Куртєва звільнили з займаної посади наприкінці червня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Володимир Буряк. За словами мера, причиною було те, що Куртєв не пройшов спеціальну перевірку Національного агенства з питань протидії корупції. 3 вересня Куртєв був поновлений на посаді.