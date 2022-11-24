Міський голова Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3 400 грн за використання російської мови у зверненні до харків’ян в етері телемарафону.

Про це йдеться у повідомленні Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим.

Як зазначено у постанові, міський голова Харкова Ігор Терехов у зверненнях до мешканців міста в етері телемарафону «Єдині новини» застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 закону.

У повідомленні наголошується, що за вчинення зазначеного адміністративного правопорушення застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень.

Крім того, винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої офіційні інтернет-представництва міського голови Харкова у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.

“Відповідно до статті 291 кодексу України про адміністративні правопорушення зазначені постанови набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження: 4 грудня 2022 року”, – зазначено у повідомленні Уповноваженого із захисту державної мови.

У повідомленні згадується, що у 2021 році Уповноважений із захисту державної мови здійснив низку заходів державного контролю за застосуванням державної мови Харківською міською радою, під час яких було встановлено факти використання депутатами Харківської міської ради, в тому числі Ігорем Тереховим, недержавної мови при здійсненні своїх повноважень. Тоді за результатами здійснення заходів державного контролю відповідно до чинного законодавства складено акти та протоколи про порушення, про що було повідомлено належним чином.

Також на адресу Харківського міського голови та міської ради неодноразово скеровувались листи із роз’ясненнями норм Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та вимогами щодо недопущення їх порушення.