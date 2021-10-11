Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у привласненні землі.

Про це повідомляють #Букви із посиланням на трансляцію суду.

“У задоволенні клопотання від детективів НАБУ щодо тримання під вартою щодо підозрюваного Геннадія Труханова відмовити. Застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у вигляді 12 700 прожиткових мінімумів, що у грошовому еквіваленті становить 30 млн 213 тисяч гривень”, – зачитала рішення суддя.

Крім того, Труханов повинен здати паспорт для закордонних поїздок, повідомляти слідчого про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні.

У чому підозрюють Труханова?

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що Труханов та четверо інших фігурантів були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали орендою.

Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які опрацьовуються детективами й прокурорами.