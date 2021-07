Відповідна стратегія оприлюднена на сайті Daimler. Про це також інформують агентства Reuters та AFP.

Як відомо, Mercedes-Benz – торгова марка і однойменна компанія-виробник легкових автомобілів преміум-класу та інших транспортних засобів, що входить до складу концерну Daimler.

Перехід буде поступовим. Так, до 2022 року автомобілі Mercedes-Benz на акумуляторних джерелах живлення (BEV) будуть представлені “у всіх сегментах, які обслуговує компанія”.

Починаючи з 2025 року, всі нові автомобільні платформи будуть тільки електричними, а клієнти зможуть обрати повністю електричну альтернативу для кожної моделі, яку виробляє компанія.

В основу електромобілів Mercedes-Benz з 2025 року входитиме одна з трьох платформ:

• MB.EA – для середньорозмірних і повнорозмірних електромобілів;

• AMG.EA – для спортивних електромобілів Mercedes-AMG;

• VAN.EA – для легких комерційних автомобілів та електрофургонів.

Mercedes-Benz is shifting from electric-first to electric-only. Stay tuned for more!

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) July 22, 2021