Відповідна стратегія оприлюднена на сайті Daimler. Про це також інформують агентства Reuters та AFP.
Як відомо, Mercedes-Benz – торгова марка і однойменна компанія-виробник легкових автомобілів преміум-класу та інших транспортних засобів, що входить до складу концерну Daimler.
“Mercedes-Benz готується до кінця десятиліття повністю перейти на електромобілі, якщо дозволять ринкові умови”, – зазначається в повідомленні.
Перехід буде поступовим. Так, до 2022 року автомобілі Mercedes-Benz на акумуляторних джерелах живлення (BEV) будуть представлені “у всіх сегментах, які обслуговує компанія”.
Починаючи з 2025 року, всі нові автомобільні платформи будуть тільки електричними, а клієнти зможуть обрати повністю електричну альтернативу для кожної моделі, яку виробляє компанія.
В основу електромобілів Mercedes-Benz з 2025 року входитиме одна з трьох платформ:
• MB.EA – для середньорозмірних і повнорозмірних електромобілів;
• AMG.EA – для спортивних електромобілів Mercedes-AMG;
• VAN.EA – для легких комерційних автомобілів та електрофургонів.
Mercedes-Benz is shifting from electric-first to electric-only. Stay tuned for more!
— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) July 22, 2021
Спочатку компанія планувала, щоб до 2025 року чверть випущених авто Mercedes були гібридними або електричними. Тепер же передбачається збільшення цього показника до 50%.
До 2030 року планується повністю перейти на електромобілі.
“У цілому інвестиції в акумуляторні електромобілі в період з 2022 по 2030 роки складуть понад 40 мільярдів євро”, – уточнили в компанії.
Згідно з планами, всі підприємства Mercedes-Benz AG зі збирання легкових авто та акумуляторів до 2022 року перейдуть на виробництво з нульовим викидом вуглецю.
Планується запустити новий завод із переробки акумуляторів у Куппенгаймі (Німеччина). Він має розпочати діяльність у 2023 році.
У планах Daimler є і купівля британської компанії з виробництва електродвигунів YASA для розробки “високопродуктивних двигунів наступного покоління”.
Для виробництва акумуляторів по всьому світу будуть побудовані вісім нових заводів (йдеться про виготовлення акумуляторів потужністю більш ніж 200 ГВт/год). За даними Reuters, чотири нові заводи будуть знаходитися в Європі, а один у США.
Для зарядки електромобілів планується розгорнути глобальну мережу станцій “Plug & Charge”.
У Daimler визнали, що перехід на електромобілі й зміна технологій призведе до скорочення робочих місць. Так, у період до 2026 року інвестиції в двигуни внутрішнього згоряння скоротяться на 80%, що безпосередньо вплине на робочі місця.
Однак у Daimler планують застосовувати для співробітників “схеми перекваліфікації, дострокового виходу на пенсію” тощо.
Як інформує Reuters, акції Daimler зросли на 2,5% після оприлюднення плану переходу на електрокари.
Варто зазначити, що Daimler – не єдиний автовиробник, котрий оголосив про подібні плани.
Так, у червні цього року стало відомо, що німецький автовиробник Audi, який входить до концерну Volkswagen, планує відмовитися до 2033 року від виробництва дизельних і бензинових автомобілів.
Шведська компанія Volvo має намір згорнути виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року, американський концерн General Motors – з 2035 року.
- У квітні цього року автомобільний концерн Mercedes презентував розкішний електрокар EQS з нульовими викидами.
- Німецька автомобілебудівна компанія Audi представила концепт електроседана A6 e-tron на автомобільній виставці в Шанхаї Auto Shanghai 2021.
- Автовиробник Porsche у 2020 році продав понад 20 000 електромобілів Taycan. Це був перший рік випуску цієї моделі. За підсумками року Taycan став одним з найпродаваніших моделей Porsche. Автокомпанія Audi, яка разом з Porsche входить в концерн Volkswagen Group, також відзвітувала про успіхи 2020 року. Згідно зі звітом, у 2020 році було продано 47 324 електрокросоверів e-tron.