Німецький автомобілебудівний концерн Daimler, виробник автомобілів класу люкс Mercedes-Benz, оголосив про плани перейти на випуск електромобілів Mercedes до 2030 року.

Відповідна стратегія оприлюднена на сайті Daimler. Про це також інформують агентства Reuters та AFP.

Як відомо, Mercedes-Benz – торгова марка і однойменна компанія-виробник легкових автомобілів преміум-класу та інших транспортних засобів, що входить до складу концерну Daimler.

“Mercedes-Benz готується до кінця десятиліття повністю перейти на електромобілі, якщо дозволять ринкові умови”, – зазначається в повідомленні.

Перехід буде поступовим. Так, до 2022 року автомобілі Mercedes-Benz на акумуляторних джерелах живлення (BEV) будуть представлені “у всіх сегментах, які обслуговує компанія”.

Починаючи з 2025 року, всі нові автомобільні платформи будуть тільки електричними, а клієнти зможуть обрати повністю електричну альтернативу для кожної моделі, яку виробляє компанія.

В основу електромобілів Mercedes-Benz з 2025 року входитиме одна з трьох платформ:

• MB.EA – для середньорозмірних і повнорозмірних електромобілів;

• AMG.EA – для спортивних електромобілів Mercedes-AMG;

• VAN.EA – для легких комерційних автомобілів та електрофургонів.

Mercedes-Benz is shifting from electric-first to electric-only. Stay tuned for more! — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) July 22, 2021

Спочатку компанія планувала, щоб до 2025 року чверть випущених авто Mercedes були гібридними або електричними. Тепер же передбачається збільшення цього показника до 50%.

До 2030 року планується повністю перейти на електромобілі.

“У цілому інвестиції в акумуляторні електромобілі в період з 2022 по 2030 роки складуть понад 40 мільярдів євро”, – уточнили в компанії.

Згідно з планами, всі підприємства Mercedes-Benz AG зі збирання легкових авто та акумуляторів до 2022 року перейдуть на виробництво з нульовим викидом вуглецю.

Планується запустити новий завод із переробки акумуляторів у Куппенгаймі (Німеччина). Він має розпочати діяльність у 2023 році.

У планах Daimler є і купівля британської компанії з виробництва електродвигунів YASA для розробки “високопродуктивних двигунів наступного покоління”.

Для виробництва акумуляторів по всьому світу будуть побудовані вісім нових заводів (йдеться про виготовлення акумуляторів потужністю більш ніж 200 ГВт/год). За даними Reuters, чотири нові заводи будуть знаходитися в Європі, а один у США.

Для зарядки електромобілів планується розгорнути глобальну мережу станцій “Plug & Charge”.

У Daimler визнали, що перехід на електромобілі й зміна технологій призведе до скорочення робочих місць. Так, у період до 2026 року інвестиції в двигуни внутрішнього згоряння скоротяться на 80%, що безпосередньо вплине на робочі місця.

Однак у Daimler планують застосовувати для співробітників “схеми перекваліфікації, дострокового виходу на пенсію” тощо.

Як інформує Reuters, акції Daimler зросли на 2,5% після оприлюднення плану переходу на електрокари.

Варто зазначити, що Daimler – не єдиний автовиробник, котрий оголосив про подібні плани.

Так, у червні цього року стало відомо, що німецький автовиробник Audi, який входить до концерну Volkswagen, планує відмовитися до 2033 року від виробництва дизельних і бензинових автомобілів.

Шведська компанія Volvo має намір згорнути виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року, американський концерн General Motors – з 2035 року.