Про це повідомив російський “Інтерфакс“.

Частки передадуть дилерському холдингу “Автодом”. Компанія продасть частки АТ “Мерседес-Бенц РУС”, ТОВ “Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус” (завод у Підмосков’ї), ТОВ “Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус”, “Мерседес-Бенц Банк Рус” ТОВ, ТОВ “Мерседес-Бенц Капітал Рус”.

Відповідні органи мають ще схвалити завершення угоди.

У РФ мінпромторг пообіцяв знайти “Автодому” нового технологічного партнера. Планується, що компанія буде здійснювати технічне обслуговування Mercedes-Benz, які були вже продані на російському ринку.

Зазначимо, шо компанія зупинила експорт та виробництво авто в Росії на початку березня. Після цього Daimler Truck Holding AG, яка була виділена з Mercedes-Benz у грудні 2021 року, теж припинила діяльність на російському ринку. Компанія планувала ідею спільного підприємства з “КАМАЗом” у Набережних Челнах.