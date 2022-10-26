Про це повідомив російський “Інтерфакс“.
Частки передадуть дилерському холдингу “Автодом”. Компанія продасть частки АТ “Мерседес-Бенц РУС”, ТОВ “Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус” (завод у Підмосков’ї), ТОВ “Мерседес-Бенц Файненшл Сервісез Рус”, “Мерседес-Бенц Банк Рус” ТОВ, ТОВ “Мерседес-Бенц Капітал Рус”.
Відповідні органи мають ще схвалити завершення угоди.
У РФ мінпромторг пообіцяв знайти “Автодому” нового технологічного партнера. Планується, що компанія буде здійснювати технічне обслуговування Mercedes-Benz, які були вже продані на російському ринку.
Зазначимо, шо компанія зупинила експорт та виробництво авто в Росії на початку березня. Після цього Daimler Truck Holding AG, яка була виділена з Mercedes-Benz у грудні 2021 року, теж припинила діяльність на російському ринку. Компанія планувала ідею спільного підприємства з “КАМАЗом” у Набережних Челнах.
- Шведська компанія Volvo Group розглядає варіанти вийти з ринку РФ. Компанія планує повністю чи частково продати свій бізнес.
- Французька харчова компанія“Danone” оголосила про вихід з ринку РФ. У компанії наголосили, що вирішили передати контроль над своїм бізнесом на території Росії.
- На російському ринку продовжують працювати 1 169 міжнародних компаній. Близько 38,4% компаній вже заявили про вихід, однак 40,2% ще залишаються у РФ. Також 17,1% вичікують і лише 4,3% вийшли повністю.