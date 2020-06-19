Партія блогера Анатолія Шарія за рік витратила 75 016 доларів на рекламу в соціальній мережі Facebook.

Про це розповідають #Букви.

Сторінка партії Шарія в Facebook була створена 3 червня 2019 року.

Так, загальні витрати сторінки на рекламу, пов’язану з питаннями суспільної значимості, виборами або політикою становить 75 016 доларів. Витрати з 11 по 17 червня 2020 року склали 1 740 доларів.

На яку саме рекламу витрачалися гроші?

Наприклад, за допомогою банерної реклами “Звільнимо Дніпро” або “Звільнимо Харків” збільшували кількість підписників сторінки. Користувач ставить “лайк” і підписується.

Також витрачалися гроші на опитування, типу: “Порошенко посадять?”. Реклама цього опитування обійшлася в 100 доларів. Варто зазначити, що реклами зі згадкою Петра Порошенка на сторінці партії Шарія було багато. І кожна з них коштувала по 100 доларів.

Рекламуються на Facebook-сторінці товари з символікою партії, наприклад, кепки.

Варто зазначити, що на сайті партії можна ознайомитися з фінансовими звітами.

Наприклад, станом на 4-й квартал 2019 року, партія отримала грошові внески в розмірі 10 429: 377 грн; спонсорські внески – 20 953 грн. На пропагандистську діяльність було витрачено – 626 550 грн. Витрати на здійснення статутної діяльності становили – 9 863 063 грн.

18 червня Анатолій Шарій і народний депутат від “Опозиційною платформи – За життя” Олег Волошин обговорювали, як можна посадити в СІЗО противників Шарія, які напередодні брали участь у кількох сутичках з прихильниками блогера.

Вранці в середу, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію проти Президента Володимира Зеленського під стінами Офісу Глави держави в Києві.

Паралельно націоналісти організували контракцію під назвою “Київ не для Шарія”. Участь у ній взяли представники “Демократичної сокири”, “Руху ветеранів України” та “дружніх патріотичних організацій”.

Протягом дня між прихильниками та супротивниками Шарія відбулися кілька зіткнень.