Про це повідомляється на сайті мережі АЗС.

У компанії нагадали, що 14 травня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №474 про обмеження граничної норми торгової надбавки на бензин і дизель, реалізованих через АЗС, на період карантину. Таким чином було введено державне регулювання цін на роздрібному ринку нафтопродуктів.

Тому з 15 травня SOCAR скоригувала ціни на основні види пального з урахуванням введених обмежень.

Крім того, призупиняється нарахування додаткових знижок для клієнтів мережі SOCAR до отримання додаткових роз’яснень регулятора.

Нагадаємо, що граничний рівень торговельної надбавки встановлено у таких розмірах:

не більше 7 гривень (з ПДВ) на 1 літр для дизельного палива;

не більше 5 гривень (з ПДВ) на 1 літр для автомобільних бензинів.

Варто зазначити, що раніше цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація, що компанія з групи азербайджанської держкомпанії SOCAR стала експортним оператором нафтопродуктів “Роснафти” в Україну (й уже підписала відповідний контракт). Про це, зокрема, повідомляло профільне видання enkorr із посиланням на учасників ринку.

За даними журналістів, курувати продаж і спілкування з українськими контрагентами буде швейцарський офіс Socar Trading. Проте не виключено і роль українського офісу компанії в розподілі й продажу обсягів. Йдеться, зокрема, про дизпаливо та скраплений газ.

Як відомо, представництво SOCAR було відкрито в Україні в 2008 році. Компанія займається в нашій країні реалізацією пального через мережі АЗС, торгівлею природним газом, а також є постачальником нафти для Кременчуцького НПЗ (“Укртатнафта”).