Міжнародна мережа готелів "Marriott International" зупиняє роботу в Росії. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з антиросійськими санкціями, які унеможливлять роботу готелів на території РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Marriott International.

У компанії наголосили, що ще 10 березня 2022 року ухвалили рішення про закриття корпоративного офісу у Москві, відтермінування відкриття майбутніх готелів у РФ та тимчасову зупинку розвитку та інвестицій готелів у Росії.

Однак нещодавно оголошені Сполученими Штатами, Великою Британією та Євросоюзом антиросійські санкції унеможливлять роботу готелів Marriott International або франчайзингу готелів на російському ринку.

“Тому ми прийняли рішення зупинити всі операції Marriott International в Росії. Процес зупинення діяльності на ринку, де Marriott працює протягом 25 років, є складним”, – наголосили у компанії.

Також зазначається, що Marriott International надає житло у своїх готелях українцям, які вимушено виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення, а також допомагає їм з працевлаштуванням.

“Ми продовжуємо приєднуватися до наших однодумців і мільйонів людей у ​​всьому світі, бажаючи покласти край нинішньому насильству та почати шлях до миру”, – резюмували у компанії.

Додамо, що на території РФ працює 23 готелі мережі Marriott International.