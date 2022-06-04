Про це повідомили у пресслужбі Marriott International.
У компанії наголосили, що ще 10 березня 2022 року ухвалили рішення про закриття корпоративного офісу у Москві, відтермінування відкриття майбутніх готелів у РФ та тимчасову зупинку розвитку та інвестицій готелів у Росії.
Однак нещодавно оголошені Сполученими Штатами, Великою Британією та Євросоюзом антиросійські санкції унеможливлять роботу готелів Marriott International або франчайзингу готелів на російському ринку.
“Тому ми прийняли рішення зупинити всі операції Marriott International в Росії. Процес зупинення діяльності на ринку, де Marriott працює протягом 25 років, є складним”, – наголосили у компанії.
Також зазначається, що Marriott International надає житло у своїх готелях українцям, які вимушено виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення, а також допомагає їм з працевлаштуванням.
“Ми продовжуємо приєднуватися до наших однодумців і мільйонів людей у всьому світі, бажаючи покласти край нинішньому насильству та почати шлях до миру”, – резюмували у компанії.
Додамо, що на території РФ працює 23 готелі мережі Marriott International.
- Нагадаємо, керівництво Китаю хоче збільшити допомогу для Росії, але при цьому не порушувати санкції. Саме тому Китай встановив обмеження на підтримку, яку вони будуть надавати Москві.
- Раніше повідомлялось, що один із найбільших безоплатних фотобанків Pixabay більше недоступний для користувачів у Росії.
- Окрім цього, платформа графічного дизайну Canva ухвалила рішення повністю вийти з російського ринку. Раніше компанія заблокувала платежі росіян, аби не підтримувати збройну агресію РФ проти України.